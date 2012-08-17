Хлопець і дівчина впали зі скелі на квадроциклі
11:31, 17 серпня 2012Новини регіонів
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Третій випадок за літо
У Чорноморському районі на заході Криму впав з 30-метрової скелі квадроцикл, на якому каталися молодий чоловік і дівчина з Твері, обидва росіяни загинули.
Як повідомила УНІАН прес-служба Кримського управління ДАІ, НП сталася ввечері 16 серпня.
"Водій квадроциклу, рухаючись по ґрунтовій дорозі біля села Оленівка у напрямі урочища Джангуль, з невідомих причин виїхав за межі проїжджої частини ліворуч і впав зі скелі на берег моря", - зазначається у повідомленні.
Загинули 25-річний водій квадроциклу і його 24-річна супутниця.
Це вже третій подібний випадок нинішнім літом. У липні квадроцикли двічі падали зі скелі в Оленівці. Загинули 51-річний чоловік і 45-річна жінка з Санкт-Петербурга (РФ).
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