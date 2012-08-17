На Дніпропетровщині бульдог загриз немовля

Вчора у Жовтих Водах американський бульдог загриз немовля – хлопчика 2011 року народження.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного Управління У МВС у Дніпропетровській області.

За інформацією ВЗГ, немовля перебувало у бабусi. «Коли жінка переводила з однiєї кiмнати в іншу свою собаку породи американський бульдог, тварина накинулася та покусала дитину», - наголошується у повідомленні ВЗГ.

О 17.30 того ж дня в реанiмацiйному вiддiленнi міської лікарні хлопчик помер від численних укусів голови.