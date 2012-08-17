В Івано-Франківському онкодиспансері запрацював 16-зрізовий комп’ютерний томограф

В Івано-Франківському обласному клінічному онкологічному диспансері відбувся запуск сучасного 16-зрізовий комп’ютерного томографу для діагностики та планування якісної променевої терапії.

Як передає кореспондент УНІАН, томограф презентували представники Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», який в рамках проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань» придбав апарат для області за 5,6 млн грн.

За словами керівника проекту «Рак виліковний. Своє часна діагностика та лікування онкологічних захворювань» Вікторії Миколаюк, на реалізацію всього проекту в Україні фонд Ріната Ахметова виділив 315 млн грн.

«Більше 80 млн грн. з цих коштів спрямована на посилення лікувальної та діагностичної бази восьми областей Західної України», - наголосила В.Миколаюк.

За її словами, комп’ютерний томограф забезпечує високоякісне зображення при суттєвому зниженні опромінення. Спеціалізований апарат розроблений для виявлення пухлин, метастазів та стадіювання пухлинного процесу. Томограф дає можливість проводити планування променевої терапії та оцінювати якість лікування. Клінічна продуктивність сканера забезпечує обстеження від 15-до 17 пацієнтів за зміну.

«Передаючи обладнання державним медичним установам, ми акцентуємо на тому, що держава має забезпечити доступність діагностики на ньому для кожного пацієнта», - наголосила представник фонду «Розвиток України».

«Ми забезпечили лікарню розширеним планом навчання лікарів, адже 70% успіху цього апарату в їхніх руках. Ми також забезпечили лікарню трирічною гарантією з моменту початку роботи. Забезпечили і витратні матеріали на перші 100 обстежень», - зауважила В.Миколаюк.

Вона також передала лікарні сертифікат на 150 тис. грн для забезпечення складних обстежень, яких вистачить на 600 пацієнтів до кінця року.

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк подякував фонду Ріната Ахметова за допогу у забезпеченні лікувальних закладів Прикарпаття сучасною медтехнікою.

За його словами, надсучасне обладнання дасть можливість тисячам хворих області отримати на рік якісну спеціалізовану діагностику. «Вже не доведеться нашим хворим їхати в Австрію чи Німеччину, а пройти діагностування в області», - зауважив керівник області.

Головний лікар обласного онкодиспансеру Володимир Романчук повідомив журналістам, що нині в області є майже 20 тис. онкохворих.

За його словами, з обласного бюджету на капітальний ремонт приміщення, в якому розмістили томограф, виділено 500 тис. грн. А вартість всіх ремонтних робіт складає 980 тис. грн. Решта необхідних коштів залучили від спонсорів і меценатів.