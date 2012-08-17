Лікарні Миколаївщини отримали 21 автомобіль "швидкої"

Лікарні Миколаївській області у рамках Соціальних ініціатив Президента отримали ключі від 21 автомобіля "швидкої допомоги".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколаївської обласної ради, ключі від машин "УАЗ" сьогодні отримали головні лікарі центральних районних, міських та обласної лікарні. Таким чином, кожний район Миколаївської області вже зараз має по новій машині швидкої допомоги.

Голова обласної ради, перший заступник голови Миколаївської обласної організації Партії регіонів Ігор Дятлов, виступаючи на урочистому врученні, повідомив, що незабаром очікується отримання ще 43 машин, за які вже сплачено 6762000 грн бюджетних коштів, машини закуповуються на кошти державної субвенції. У цілому Миколаївська область отримає 64 машини - мінімум по три на кожний район. Загальна їх вартість - 9,660 млн грн.

Губернатор Микола Круглов повідомив, що машини, які має отримати область, вже оплачені.

«Тепер найголовніше - швидкість доставки машин сюди до нас, - сказав М.Круглов. - Наступного тижня доставлять ще сім автомобілів, потім - ще сім. Всього буде 64 автомобіля. А в наступному році, 2013-му, знову буде бюджет, і ми будемо дивитися на додаткові автомобілі, на заміну старих. Ми вийшли з того моменту, коли ледь-ледь зводили кінці з кінцями. Медицина тепер зітхне з полегшенням. 2013-й буде ще кращим».

Як зазначила на урочистій церемонії вручення начальник управління охорони здоров`я облдержадміністрації Світлана Хотіна, на сьогодні, крім Миколаївської області, жодна інша не закупила такої кількості машин.