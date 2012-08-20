Працівники МНС врятували літню жінку, яка впала в колодязь

На Сумщині працівники МНС врятували 74-річну жінку, яка впала в колодязь.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у територіальному управлінні МНС України в Сумській області, надзвичайний випадок стався 17 серпня: о 17:42 на лінію екстреного виклику «101» м. Конотоп надійшло повідомлення про те, що в приватному господарстві до колодязя потрапила літня жінка. На місце події терміново виїхав черговий караул 8-ї самостійної державної пожежної частини у складі двох відділень.

На місці було встановлено, що постраждала знаходиться на глибині 7 метрів у холодній воді. Жінка трималась за драбину, що спустили вниз сусіди, але вона виявилась закороткою.

За допомогою пояса до мотузки працівники МНС підняли жінку на поверхню і передали лікарям «швидкої». За їх словами, ще півгодини – і 74-річна жінка могла загинути від переохолодження. Після надання необхідної допомоги постраждалу госпіталізували до лікарні. Наразі її стан оцінюється як задовільний.