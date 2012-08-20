Двоє дорослих і дитина загинули під щебенем, що висипався із вантажівки
11:18, 20 серпня 2012Новини регіонів
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Трагедія на Вінниччині
Вчора об 11.30 у с. Борівка Чернівецького району Вінницької області перекинувся на узбіччя КрАЗ з напівпричепом, завантаженим щебенем.
Як повідомляє прес-служба МНС, пішоходів на узбіччі було засипано щебенем. Загинуло троє осіб, у тому числі дитина 2009 р. н..
Ще одну особу з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовано.
На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС у Вінницькій області.
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