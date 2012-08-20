На Київщині у ДТП загинула 8-річна дитина
14:37, 20 серпня 2012Новини регіонів
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lanos з’їхав у кювет і перекинувся
У неділю у Київській області у ДТП загинула 8-річна дитина.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, аварія сталася на 104-му км автошляху Українка – Ржищів – Канів. Автомобіль Daewoo lanos з’їхав у кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП 8-річна дитина загинула, а ще п’ятеро пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження.
Триває розслідування.
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