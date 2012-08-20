У Чернігові відбувся наймасовіший парад дитячих візочків

У Чернігові встановлено новий рекорд України за кількістю учасників параду дитячих візочків.

Як передає кореспондент УНІАН, рекорд "Наймасовіший парад дитячих візочків" зареєстрували сьогодні експерти Національного реєстру рекордів.

За словами експерта Лани Вєтрової, попередній рекорд в Україні був встановлений у Севастополі, де на парад дитячих візочків прибули 63 екіпажі.

"У Чернігові у параді беруть участь 83 візочки. Я можу засвідчити, що рекорд Севастополя побитий. І Чернігів – новий рекордсмен за масовістю учасників параду дитячих візочків", - сказала вона.

Експерт вручила організаторам свята відповідний сертифікат.

Організатор параду Любов Колонтай зазначила, що журі оцінює творчий підхід та оригінальність оформлення візочків. Учасники параду відзначаються в 11 номінаціях.

Традиційно організаторами свята виступили Центр свідомого батьківства "Азбука для батьків" та Агентство стратегічних комунікацій "Прайм медіа" за підтримки міської влади.