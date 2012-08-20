У Бердянську пенсіонеру гвинтом катера відрізало ногу

У Бердянську пенсіонеру під час купання в морі гвинтом катера відрізало ногу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, повідомлення про подію надійшло до міліції 19 серпня з Бердянської міської лікарні, куди 68-річного жителя Бердянська було доставлено після того, що сталося.

Згідно з висновком медиків, у чоловіка «травматична ампутація правої гомілки і перелом лівої гомілки».

За фактом травмування пенсіонера гвинтом катера 20 серпня правоохоронці порушили кримінальну справу за ст.291 Кримінального кодексу України – «Порушення діючих на транспорті правил, що призвело до тяжких наслідків», - повідомили в прокуратурі.

Вже встановлено, що «травми пенсіонер одержав, коли, купаючись в морі, потрапив під катер «Плаза» з трилопатевим гвинтом під керуванням 36-річного жителя Бердянська».

«Здійснюються заходи щодо встановлення очевидців події, призначення необхідних експертиз», - повідомили у прес-службі.