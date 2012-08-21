Чоловік підірвався на гранаті Другої Світової, розвівши багаття у лісі

У Кіровоградському районі Кіровоградської області місцевий житель підірвався на гранаті часів Другої Світової війни, розвівши багаття у лісі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськість УМВС в Кіровоградській області.

У неділю, 19 серпня, до Кіровоградського РВ УМВС України надійшло повідомлення з лікувального закладу про госпіталізацію чоловіка з тілесними ушкодженнями у вигляді рваної рани правого плеча. З’ясувалось, що потерпілий разом із товаришем вирушив до лісу шукати металобрухт.

У той день чоловікам, з їх слів, вдалося знайти кілька кілограмів металу. Коли стомлені вони присіли на узліссі й розвели багаття, під вогнем у землі оголився металевий корпус гранати Ф-1. Внаслідок вибуху уламком було важко травмовано одного з шукачів металу. На даний час лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

За даним фактом працівниками Кіровоградського районного відділу проводиться перевірка.

