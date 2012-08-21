У Донецькій області син до смерті побив 62-річну матір

У Харцизьку Донецької області 40-річний син до смерті побив свою 62-річну матір.

Як повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в своєму приватному будинку в Харцизьку з рубаною раною голови, забоями грудної клітки, гематомами на шиї було виявлено труп 62-річної пенсіонерки.

Працівники карного розшуку затримали сина потерпілої, який в результаті сварки сковородою, а також ногами побив свою матір, від чого та померла на місці. Запобіжний захід обирається.