У Донецькій області син до смерті побив 62-річну матір
09:56, 21 серпня 2012Новини регіонів
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Обирають запобіжний захід
У Харцизьку Донецької області 40-річний син до смерті побив свою 62-річну матір.
Як повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в своєму приватному будинку в Харцизьку з рубаною раною голови, забоями грудної клітки, гематомами на шиї було виявлено труп 62-річної пенсіонерки.
Працівники карного розшуку затримали сина потерпілої, який в результаті сварки сковородою, а також ногами побив свою матір, від чого та померла на місці. Запобіжний захід обирається.
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