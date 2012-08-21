У Запорізькій області у зв`язку з виявленням сибірки порушено кримінальну справу.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокурора Запорізької області Мар`яна Піскунова.

«Сьогодні, 20 серпня, Мелітопольський міськвідділ міліції у зв`язку з виявленням сибірки у загиблої тварини в селі Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області порушив кримінальну справу за статтею 251 Кримінального кодексу України за фактом порушення ветеринарних правил, що призвели до тяжких наслідків», - сказала М.Піскунова.

За її словами, розслідування цієї кримінальної справи узяла на контроль прокуратура Запорізької області.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня до чергової частини ГУ МВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 15 серпня на пасовищі біля села Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області загинула корова, що належала 73-річній мешканці цього ж села. Працівниками ветеринарної служби району були відібрані матеріали для дослідження. Проте, не дочекавшись результатів аналізів, які надалі виявили в досліджуваній продукції збудник сибірки, громадяни встигли частину м`яса реалізувати.

Пізніше працівники Мелітопольського міськвідділу міліції, ветеринарної міліції м`ясо загиблої корови знайшли, вилучили і спалили.

У селі Вознесенка запроваджено карантин.