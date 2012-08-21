Київщина: злочинна група виробляла та збувала амфетамін

У Київській області припинено діяльність злочинної групи, яка виробляла та збувала амфетамін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, відомством порушена кримінальна справа за фактами незаконного виробництва, виготовлення, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що з метою наживи група осіб орендувала квартири в населених пунктах Київської області, де незаконно виробляла психотропну речовину – амфетамін, яку збувала як на території області, так і в столиці.

На причетність до вчинення злочину перевіряється працівник міліції, який підозрюється у керівництві діями інших учасників групи, постачанні їм обладнання та реактивів для виготовлення амфетаміну, а також налагодженні збуту психотропної речовини.