Міжнародний аеропорт “Бориспіль” відновив роботу в нормальному режимі після перевірки повідомлення про замінування аеропорту.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, повідомлення про замінування виявилося неправдивим, інформація не підтвердилася.

Під час перевірки повідомлення були евакуйовані пасажири з терміналів B і F. Нештатна ситуація тривала близько 30 хвилин.

Нагадаємо, в міліції заявили про затримання підозрюваного у неправдивому повідомленні про замінування аеропорту "Бориспіль".

"Ця людина - психічно неврівноважена. Цей чоловік телефонував двічі з проміжком у кілька хвилин з однією і тією самою фразою, що аеропорт заміновано", - повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України в Київській області.

За інформацією прес-служби, з терміналу "F" було евакуйовано близько 3 тис. осіб, з терміналів "C" і "В" - близько 2 тис. чол.

"Оперативно-технічні служби нічого не виявили", - відзначив співбесідник агентства.

У прес-службі також відзначили, що той, хто телефонував, - киянин і дзвінки здійснював з Києва.

У столичному главку міліції уточнили, що дзвінки здійснювалися з телефонних автоматів у столиці - з Чоколівського бульвару і Червонозоряного проспекту. Дзвінки надійшли на телефон "102" о 14.06 і о 14.14.

За їх словами, чоловік, який телефонував, - 1983 року народження, перебуває на психіатричному обліку. "Є рішення суду щодо його примусового лікування", - уточнили в міліції.