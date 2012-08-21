Луганськ встановив правила утримання домашніх тварин

Луганська міська рада встановила правила утримання домашніх тварин у будинках, квартирах і живих куточках на території міста.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було ухвалене сьогодні, 21 серпня, на сесії міської ради.

Відповідно до рішення, прийнятого на підставі Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження», жителі Луганська мають провести обов`язкову реєстрацію домашньої тварини в Книзі реєстрації, після чого тварині привласнюється індивідуальний номер і жетон, який при вигулі тварини має бути прикріплений до ошийника. У рішенні також сказано, що послуга реєстрації тварин – платна, однак розмір плати не вказано.

Жителі Луганська не мають права утримувати більше за одного собаки або кота, якщо господарі не можуть забезпечити їм належні умови утримання.

Крім того, утримання собак і котів у зоокуточках дитячих, санаторно-курортних і оздоровчих установ можливо з дозволу санітарно-епідеміологічної станції і ветслужби.

«Без намордників дозволяється утримувати собак при стадах худоби, під час оперативного застосування спецорганізаціями, собак спеціального призначення, а також собак на полюванні і на навчально-дресирувальних майданчиках», - зазначається у тексті рішення.

Водночас прийнятий документ зобов`язує власників потенційно небезпечних порід собак (всього у рішенні вказано 87 порід - УНІАН) страхувати свою відповідальність за збиток, який може бути завдано такими собаками іншим людям. При цьому страхування власників інших порід собак і тварин є необов`язковим.

«Собаки і коти, незалежно від породи, які мають жетон, ошийник, і намордник, однак перебувають у громадських місцях без господаря, вважаються бездомними і підлягають вилову і розміщенню у притулках. Якщо протягом двох місяців з моменту вилову тварини господаря не буде виявлено або він не заявить на неї право, право власності на цю тварину переходить до територіальної громади Луганська або особи, яка утримувала тварини», - зазначається у тексті рішення.

Контроль над правилами утримання домашніх тварин міськрада поклала на органи внутрішніх справ, виконавчі органи міськради, органи санітарно-епідеміологічного і ветеринарного контролю і громадські організації із захисту тварин.