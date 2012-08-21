На Київщині в ДТП постраждали 12 громадян Білорусі

У Київській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовані 12 громадян Білорусі, з них 2 дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, аварія сталася сьогодні опівдні на 89 км автошляху Київ-Одеса (Білоцерківський район).

На місці події встановлено, що водій пасажирського автобуса «Сетра» (Республіка Білорусь), який прямував з Крим до Республіки Білорусь, допустив зіткнення з 5-ма автотранспортними засобами.

В пасажирському автобусі перебувало 49 осіб – всі громадяни Республіки Білорусь.

Внаслідок ДТП постраждало 12 пасажирів автобуса, з них госпіталізовано 3 осіб.

Зупинки руху транспорту на автошляху не було.