На «дикому» пляжі поблизу Феодосії стався зсув грунту

Вчора у Криму поблизу Феодосії стався зсув грунту на пляжі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій.

«О 12.10 до служби порятунку м. Феодосія надійшло повідомлення з інформацією про те, що на одному з необладнаних пляжів с. Орджонікідзе стався зсув грунту смугою завдовжки близько 30 метрів», - йдеться в повідомленні.

За даними МНС, ніхто з туристів у цей час на «дикому» пляжі не постраждав.

За інформацією відпочиваючих, спочатку з обриву посипалися невеликі камінчики, а потім земля. Маса землі, каміння, уламків близько 300 м. куб. під впливом сили тяжіння стрімко скотилася вниз на 15 метрів.

У зв’язку з цим МНС України нагадує про заборону базування кемпінгів, встановлення наметів та використання небезпечних берегових зон як місць відпочинку.