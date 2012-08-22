З м'ясом, зараженим сибіркою, контактували 28 людей

Кількість жителів Запорізької області, які перебувають під наглядом лікарів як особи, що мали контакт з м`ясом корови, що загинула від сибірки в селі Вознесенка, на сьогодні становить 28 чоловік.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому обласному центрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, «за результатами епідемічного розслідування за фактом смерті від сибірки корови в с. Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області, на даний момент встановлено 28 чоловік, які мали прямий контакт з м`ясом загиблої тварини».

Зокрема, 12 з них – жителі села Вознесенка, 8 – жителі м. Мелітополь, 4 – жителі села Константиновка і ще 4 - з Кириловки. «За всіма контактними особами встановлено меднагляд тричі на добу. Стан здоров`я всіх контактних - задовільний», - йдеться у повідомленні.

Двоє людей, які були як контактні особи госпіталізовані після того, як у них підвищилася температура, зараз перебувають в інфекційному відділенні Мелітопольської центральної районної лікарні.

Стан здоров`я госпіталізованих, за даними медиків, не викликає побоювань.