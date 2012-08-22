У Донецьку всі школи підключені до Інтернету

На даний час у Донецьку всі загальноосвітні навчальні заклади міста оснащені комп`ютерною технікою і підключені до Інтернету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, Управлінням освіти міської ради проводиться робота з реалізації програми «Електронний підручник». До районних відділів освіти направлено 30 електронних підручників на суму 60 тис. грн.

У повідомленні уточнили, що серед усіх шкіл, 60 персональних комп`ютерів у 36 навчальних закладах підключені сьогодні до високошвидкісного Інтернету.

Також у місті придбані і встановлені 7 мультимедійних класів, 5 інтерактивних дощок, 46 проекторів. Процес модернізації комп`ютерної техніки в школах продовжується, додали у міськраді.