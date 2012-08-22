На Одещині зловмисники підпалили ліс

Вчора о 15.00 біля с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області на території Нижньодністровського природного національного комплексу через підпал виникла пожежа окремими осередками трав`яного настилу на площі 4 га та лісу на площі 5 га.

Як повідомляє прес-служба МНС, о 17.35 підрозділами МНС та працівниками природоохоронного комплексу пожежу ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС в Одеській області.