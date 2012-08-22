Депутат вирощував коноплю

Понад 300 рослин коноплі виявили оперативники УБОЗ УМВС в Черкаській області на кукурудзяному полі в Шполянському районі Черкащини, яке належить місцевому товариству.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, оперативник УБОЗ побачили, що за посівом хтось доглядає – рослини були висаджені рівними рядами, оброблялися та прополювалися.

При розмові з правоохоронцями керівник товариства, який є депутатом сільради одного із сіл Черкаської області, відкинув усі звинувачення на свій бік стверджуючи, що не має до незаконного посіву ніякого відношення. При огляді приміщень товариства в одній з комор, правоохоронці виявили понад 400 рослин коноплі, які були нещодавно вирвані та акуратно розкладені на підлозі приміщення. Як пізніше з’ясувалося, рослини були скошені з того ж поля, де оперативники виявили решту посіву.

Наразі прокуратурою Черкаської області відносно одного з керівників товариства порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 310 ККУ (виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення наркотичних засобів в особливо великих розмірах без мети збуту та посів, вирощування конопель), санкція яких передбачає позбавлення волі на термін до восьми років. Правоохоронці продовжують працювати над розслідуванням даного злочину та вживають додаткові заходи з метою встановлення та документування всіх фактів протиправної діяльності даного керівника, а також осіб, причетних до вчинення цього злочину.

Наразі у справі триває досудове слідство, яке проводить СУ УМВС в Черкаській області.