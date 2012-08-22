Запоріжжя: 39 людей отримують лікування від сибірки

Кількість жителів Запорізької області, які одержують профілактичне лікування від сибірки, на сьогоднішній день становить 36 чоловік.

Як повідомив УНІАН головний санітарний лікар Запорізької області Анатолій Севальнев, кількість тих, хто звернувся за меддопомогою, збільшилася в результаті роз`яснювальної роботи серед населення, що проводиться представниками санепідемстанції та медичних установ.

«Спочатку було встановлено меднагляд і призначено профілактичне лікування 26 жителям Запорізької області – людям, які під час епідрозслідування були виявлені СЕС як особи, що контактували з загиблою твариною (коровою, зараженою сибіркою - УНІАН) і брали участь в обробленні туші, її реалізації, а так само людям, які купили м`ясо корови. Потім, в результаті роз`яснювальної роботи, до медустанови звернулося ще 8 чоловік – люди, які придбали м`ясо в магазині, через який проводилася реалізація туші тварини, в період, коли м`ясо померлої корови вже могло бути в продажу. Ще 2 людини брали участь у вантаженні м`яса корови з села Вознесенка, які спочатку чомусь приховали факт контакту. Таким чином на сьогоднішній день в Запорізькій області у зв`язку з виявленням сибірки перебувають під медичним наглядом і одержують профілактичне лікування 36 чоловік», - повідомив А.Севальнев.

За його словами, нагляд за цими жителями здійснюється за місцем проживання: двічі на день представниками медустанов проводиться огляд шкірних покривів, вимірювання температури, фіксація загального стану, а так само контролюється прийом необхідних медпрепаратів.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня до чергової частини ГУ МВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 15 серпня на пасовищі біля села Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області загинула корова, яка належала 73-річній жительці цього ж села. Працівниками ветеринарної служби району були відібрані матеріали для дослідження. Проте, не дочекавшись результатів аналізів, які надалі виявили в досліджуваній продукції збудник сибірки, громадяни встигли частину м`яса реалізувати.

Пізніше працівниками Мелітопольського міськвідділу міліції, ветеринарної міліції м`ясо загиблої корови було знайдене, вилучене і спалене.

У селі Вознесенка введено карантин.