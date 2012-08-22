Прикарпаття: 17-річного юнака вкусила змія під час збирання грибів

На Прикарпатті 17-річного юнака вкусила змія під час збирання грибів.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, вчора, 21 серпня, о 11:55 до центральної районної лікарні селища Богородчани з діагнозом «укус змії» госпіталізовано 17-річного жителя Богородчан.

Як з’ясувалося, змія вкусила хлопця, коли той збирав гриби в лісі. Стан потерпілого задовільний.

Довідка УНІАН. З початку року на території Івано-Франківської області травмовано 31 особу через укуси зміями.