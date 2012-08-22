У Трускавці відбудеться чемпіонат Європи з шашок серед інвалідів

У місті Трускавець (Львівська область) 23-31 серпня пройде чемпіонат Європи з міжнародних стокліткових шашок серед осіб з обмеженими можливостями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, у змаганнях візьмуть участь понад 100 неповносправних спортсменів з Білорусії, Ізраїлю, Литви, Латвії, Молдови, Республіки Польща, Російської Федерації та України.

„Чемпіонат Європи серед людей з обмеженими можливостями буде проводитися в 3-х нозологічних групах: спортсмени з вадами зору (група – А, тотально сліпі; група – Б, з обмеженим зором); спортсмени з вадами опорно-рухового апарату (група – А, «візочники»; група – Б всі інші, згідно вимог класифікації); спортсмени з вадами слуху (одна група). Змагання відбуватимуться окремо серед чоловіків і жінок”, - інформує прес-служба ОДА.