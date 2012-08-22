Пацієнти з підозрою на сибірку почуваються нормально

Двоє жителів с. Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області – чоловік і жінка, госпіталізовані з підозрою на зараження сибіркою, почуваються нормально.

Про це розповів УНІАН головний санітарний лікар Запорізької області Анатолій Севальнев.

«Госпіталізовані почуваються абсолютно нормально: ні висипань на шкірі, ні високої температури, ні будь-яких інших проявів захворювання (сибіркою – УНІАН) у них немає», - сказав він.

Проте, за словами А.Севальнева, обидва пацієнти перебувають в стаціонарі й перебуватимуть в медустанові доти, поки не будуть отримані результати всіх лабораторних досліджень і «поки не буде лабораторно підтверджено, що здоров`ю цих людей у зв`язку з їхнім контактом із загиблою твариною нічого не загрожує».

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня до чергової частини ГУ МВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 15 серпня на пасовищі біля села Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області загинула корова, що належала 73-річній жительці цього ж села. Працівниками ветеринарної служби району були відібрані матеріали для дослідження. Проте, не дочекавшись результатів аналізів, які надалі виявили в досліджуваній продукції збудник сибірки, громадяни встигли частину м`яса реалізувати.

Пізніше працівниками Мелітопольського міськвідділу міліції та ветеринарної міліції м`ясо загиблої корови було знайдене, вилучене і спалене.

У селі Вознесенка введено карантин. 36 жителів Запорізького регіону перебувають під спостереженням лікарів, одержують профілактичне лікування.

Двоє із них (жителі с. Вознесенка) госпіталізовані до інфекційного відділення Мелітопольської ЦРЛ у зв`язку з виявленням у них високої температури.