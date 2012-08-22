Щодо керівника київської фармкомпанії порушено кримінальну справу

Прокуратурою Голосіївського району столиці порушено кримінальну справу стосовно колишнього генерального директора ТОВ «АВС Логістік Парк», яким упродовж травня-липня не виплачено понад 227 тис. грн заробітної плати 103 працівникам товариства.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, справу порушено за ч. 2 ст. 175 Кримінального кодексу України – безпідставна невиплата заробітної плати.

За даними прокуратури, зарплата не виплачувалась, а посадовець фармацевтичної дистриб’юторської компанії наявні грошові кошти витрачав на оплату послуг телефонного зв’язку, сплату орендних платежів, придбання товарів тощо.

Загалом у поточному році прокуратурою району вже порушено 6 таких кримінальних справ за невиплату 310 працівникам більш як 1,6 млн грн заробітної плати, з яких 5 скеровано до суду.