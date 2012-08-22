Львівщина: у ставку потонули 8-річні хлопчик і дівчинка
16:47, 22 серпня 2012Новини регіонів
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Вчора увечері на ставку в с. Великий Дорошів Жовківського району Львівщини потонули двоє малолітніх дітей.
Про це повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.
Як зазначається у повідомленні, 21 серпня о 21:42 до оперативно-диспетчерської служби Головного територіального управління МНС Львівської області надійшло повідомлення про те, що в с. Великий Дорошів в місцевому ставку потонули дві дитини – 8-річний хлопчик та дівчинка його ровесниця. Місцевими жителями та родичами тіла загиблих піднято на поверхню.
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