Випадковий перехожий отримав 90% опіків через пожежу на АЗС

Сьогодні, 22 серпня, під час пожежі на АЗС ”ОККО” у Львові важкі опіки тіла отримав випадковий перехожий, якого у важкому стані госпіталізовано в лікарню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Держтехногенбезпеки у Львівській області, о 03:22 надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові по вул. Липинського, 54-а на АЗС №10 ПП «ОККО Нафтопродукт».

Вогнем знищено 1,5 м.п. електропроводки (електрообладнання) в оглядовій ямі резервуара з бензином А-95. Внаслідок пожежі отримав 90% опіків громадянин, який доставлений до 8-ї міської клінічної лікарні – стан важкий.

Пожежа ліквідована до прибуття рятувальних підрозділів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області, постраждалий чоловік не є працівником АЗС.

“Це не працівник АЗС, потерпілий - випадковий перехожий”, - повідомили у прес-службі.

Збитки та причина пожежі встановлюється.