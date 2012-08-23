У Вінниці невідомий вчинив стрілянину по тролейбусах

Вчора близько восьмої години ранку на перехресті вулиць Космонавтів - Келецька невідома особа скоїла постріли у два тролейбуси.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Внаслідок цього у транспортних засобів громадського користування були пошкоджені вікна.

Попередньо встановлено, що зловмисник стріляв з пневматичної зброї. Ніхто з пасажирів тролейбусів не постраждав.

Міліція проводить заходи щодо встановлення особи зловмисника.