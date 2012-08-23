У Вінниці невідомий вчинив стрілянину по тролейбусах
09:40, 23 серпня 2012Новини регіонів
0
Пасажири не постраждали
Вчора близько восьмої години ранку на перехресті вулиць Космонавтів - Келецька невідома особа скоїла постріли у два тролейбуси.
Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.
Внаслідок цього у транспортних засобів громадського користування були пошкоджені вікна.
Попередньо встановлено, що зловмисник стріляв з пневматичної зброї. Ніхто з пасажирів тролейбусів не постраждав.
Міліція проводить заходи щодо встановлення особи зловмисника.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter