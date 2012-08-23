Водій ГАЗа на смерть збив 13-річного підлітка на мопеді

У селищі Юр’ївка в Лутугинському районі Луганської області водій автомобіля ГАЗ на смерть збив 13-річного підлітка на мопеді.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю ГУ МВС у Луганській області, дорожньо-транспортна подія сталася вчора, 22 серпня.

Згідно з повідомленням, водій, 1965 р.н., керуючи автомобілем ГАЗ, порушив правила дорожнього руху при проїзді перехрестя і зіткнувся з мопедом «Верховина» під керуванням 13-річного підлітка. Від одержаних тілесних ушкоджень хлопець помер у лікарні.

Порушено кримінальну справу за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).