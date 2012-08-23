Запоріжжя: у групі ризику зараження сибіркою - 32 особи

Станом на 23 серпня у групі ризику зараження збудником сибірки, що був виявлений у Запорізькій області, перебувають 32 особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві охорони здоров’я, за даними Державної санітарно-епідеміологічної служби України, усі особи перебувають під медичним наглядом за місцем проживання.

Раніше МОЗ повідомляв, що у групі ризику перебуває 36 осію. Однак четверо з них - особи з Таджикистану та Узбекистану, які працювали та проживали в смт. Кирилівка Якимівського району - після ранкового огляду та прийому антибіотиків без попередження залишили смт. Кирилівку і, за свідченням сусідів, вибули за місцем проживання.

У МОЗ підкреслили, що фахівці Мелітопольської районної санепідстанції проводять контроль якості та регулярності медичного нагляду за контактними особами та подвірні обходи (загалом перевірено 220 дворів у с. Вознесенка). Проблемних питань не виявлено.

Заходи з локалізації та ліквідації наслідків захворювання корови на сибірку продовжуються та перебувають на контролі Держсанепідслужби України, запевнили у МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня до чергової частини ГУ МВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 15 серпня на пасовищі біля села Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області загинула корова, яка належала 73-річній жительці цього ж села. Працівниками ветеринарної служби району були відібрані матеріали для дослідження. Проте, не дочекавшись результатів аналізів, які надалі виявили в досліджуваній продукції збудник сибірки, громадяни встигли реалізувати частину м`яса.

Пізніше працівниками Мелітопольського міськвідділу міліції, ветеринарної міліції м`ясо загиблої корови було знайдене, вилучене і спалене.

У селі Вознесенка введено карантин.