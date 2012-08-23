Кіровоградщина: начальник управління ветмедицини вимагав хабар

16:35, 23 серпня 2012
Новини регіонів
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Затримано "на гарячому"

На Кіровоградщині за вимагання хабара в 5 тис. грн «на гарячому» в середу, 22 серпня, затримано начальника управління ветеринарної медицини - головного державного інспектора ветеринарної медицини одного з районів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Встановлено, що посадовець вимагав і одержав від голови фермерського господарства хабар за позитивне вирішення питання щодо перевезення малої рогатої худоби (кіз і овець) з одного району в інший. Хабарника затримано. Предмет хабара та інші речові докази вилучено.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 (одержання хабара службовою особою) Кримінального кодексу України.
 

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