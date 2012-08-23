Кіровоградщина: начальник управління ветмедицини вимагав хабар

На Кіровоградщині за вимагання хабара в 5 тис. грн «на гарячому» в середу, 22 серпня, затримано начальника управління ветеринарної медицини - головного державного інспектора ветеринарної медицини одного з районів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Встановлено, що посадовець вимагав і одержав від голови фермерського господарства хабар за позитивне вирішення питання щодо перевезення малої рогатої худоби (кіз і овець) з одного району в інший. Хабарника затримано. Предмет хабара та інші речові докази вилучено.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 (одержання хабара службовою особою) Кримінального кодексу України.

