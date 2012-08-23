У Києві продають шкільні зошити зі зброєю та Сталіним

Зошити із зображенням Леніна, Сталіна та автоматом Калашникова не мають відповідного свідоцтва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Міносвіти.

Як зазначається в повідомленні, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту вивчив ситуацію щодо продажу у книжковій крамниці зошитів, зокрема, із зображеннями відомих історичних постатей та зброї.

«Отже, зразки шкільних зошитів виробництва ТОВ «Полісвіт» у МОНмолодьспорту не розглядалися», - підкреслили в міністерстві, додавши, що «висновки та гучні заголовки, які занадто швидко з’явилися у ЗМІ, є неперевіреною інформацією, яка не відповідає дійсності».

При цьому в Міносвіти зазначили, що у 2007 році було скасовано обов’язкову сертифікацію продукції шкільного асортименту, внаслідок чого на споживчому ринку з’явилася значна кількість несертифікованої продукції для дітей.

«Відповідно до законодавства, МОНмолодьспорту не уповноважене здійснювати сертифікацію друкованої шкільної продукції в Україні. Вся продукція шкільного асортименту, що надається підприємствами-виробниками на розгляд до МОНмолодьспорту, підлягає лише підтвердженню її відповідності педагогічним вимогам, визначеним у 23 галузевих та одному державному стандартах, розроблених на кожний вид або групу засобів навчання», - йдеться в повідомленні.

Водночас в Міносвіти поінформували, що направили на погодження до відповідних органів державної влади пропозиції щодо включення продукції шкільного асортименту (у тому числі зошитів шкільних) до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.

Наразі контроль за надходженням до торговельної мережі продукції шкільного асортименту, виявлення несертифікованої та контрафактної продукції на споживчому ринку та повідомлення «компетентних органів» про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, причетних до виготовлення такої продукції, не входить до компетенції Міносвіти, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, в центрі Києва на одній зі шкільних ярмарків напередодні нового навчального року продаються зошити з Леніним, Сталіним і автоматом Калашникова на тлі кремлівської зірки.

Продавці таких зошитів стверджують, що всі товари, які є у продажу, схвалено Міністерством освіти.