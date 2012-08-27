У Львові з харчовим отруєнням госпіталізовано 23 особи
09:04, 27 серпня 2012Новини регіонів
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Cвяткували весілля в ресторані
У Львові до інфекційного відділення обласної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 23 особи (у тому числі 5 дітей), які 25 серпня були на весіллі в ресторані.
Всього на весіллі перебувало 130 осіб, повідомляє прес-служба МНС.
Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Львівській області.
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