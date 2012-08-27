У Львові з харчовим отруєнням госпіталізовано 23 особи

У Львові до інфекційного відділення обласної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 23 особи (у тому числі 5 дітей), які 25 серпня були на весіллі в ресторані.

Всього на весіллі перебувало 130 осіб, повідомляє прес-служба МНС.

Фахівцями районної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Львівській області.

