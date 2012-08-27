На ринках продають небезпечні сири та м‘ясо

Працівники сектору ветеринарної міліції УМВС України в Хмельницькій області виявили 500 кілограмів небезпечних м‘ясних виробів та сирів, що продавались у продовольчому кіоску на одному з ринків Хмельницького.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС в області.

Продавець та приватний підприємець не змогли надати працівникам міліції жодних документів, які б підтвердили походження, якість та безпеку м‘ясних виробів у вакуумній упаковці й твердих сирів, та відмовились пояснити, де вони взяли товар. До того ж, значна частина продукції зберігалась не в холодильнику, а просто у приміщенні магазину.

Державна протиепізоотична комісія при Хмельницькій міській раді визнала м‘ясні вироби та сири неякісними та небезпечними товарами, що підлягають утилізації.

Недобросовісних продавця та приватного підприємця притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

