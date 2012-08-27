47-річний чоловік у реанімації після укусу отруйної змії

В Житомирській області 47-річний чоловік опинився у реанімації після укусу змії.

Як повідомив УНІАН працівник прес-служби територіального управління МНС України у Житомирській області Сергій Уланов, 26 серпня до реанімаційного відділення Овруцької центральної лікарні Житомирської області госпіталізовано жителя села Білокам’янка Овруцького району, якого укусила змія.

Як сказав С.Уланов, "змії дуже отруйні, медики борються за життя постраждалого".

Він також додав, що цього літа в Овруцькому районі випадки укусів людей плазунами стали масовими.

