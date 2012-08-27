У Рівненському онкодиспансері відкриють кабінет брахітерапії

Лікування пухлинних захворювань стало доступним для рівничан в єдиному в Західній Україні комплексно оснащеному відділенні брахітерапії*.

29 серпня о 12:00 в Рівненському обласному онкологічному диспансері відбудеться прес-брифінг з нагоди урочистого відкриття відділення брахітерапії та підбиття підсумку річної роботи Центру променевої терапії Рівненського обласного онкологічного диспансеру, який почав приймати перших пацієнтів у серпні 2011 року.

Цьогоріч лікування пухлинних захворювань стане доступним для рівничан в єдиному в Західній Україні комплексно оснащеному медичним обладнанням відділенні брахітерапії.Обладнання для Центру променевої терапії (лінійний прискорювач та спеціалізований комп’ютерний томограф) і апарат для брахітерапії придбано за кошти фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»у рамках проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань», який спрямований на розвиток онкологічної служби України.

Учасники прес-брифінгу:

• Микола Хобзей, директор Департамента реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ;

• Василь Берташ, голова Рівненської обласної державної адміністрації;

• Григорій Максим’як, головний лікар Рівненського обласного онкологічного диспансеру;

• Анатолій Заболотний, директор благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Запрошуємо представників ЗМІ до участі у прес-брифінгу та презентації можливостей першого в Україні комплексно оснащеного медичним обладнанням кабінету для проведення брахітерапії.

Місце та час події:

Дата: 29.08.2012 р.

Початок о 12:00.

Адреса:Рівненський обласний онкологічний диспансер, вул. О.Олеся, 12.

Прес-брифінг відбудеться у холі радіологічного центру.

Презентація нового медичного обладнання - у кабінеті брахітерапії.

*Брахітерапія є «золотим стандартом» лікування пухлинних захворювань органів репродуктивної системи у жінок та чоловіків, днапорожнини рота, стравоходу.

Прес-служба фонду

Ріната Ахметова «Розвиток України» +38 044 502 52 12