У Рівненському онкодиспансері відкриють кабінет брахітерапії
Оснастив фонд Р.Ахметова
Лікування пухлинних захворювань стало доступним для рівничан в єдиному в Західній Україні комплексно оснащеному відділенні брахітерапії*.
29 серпня о 12:00 в Рівненському обласному онкологічному диспансері відбудеться прес-брифінг з нагоди урочистого відкриття відділення брахітерапії та підбиття підсумку річної роботи Центру променевої терапії Рівненського обласного онкологічного диспансеру, який почав приймати перших пацієнтів у серпні 2011 року.
Цьогоріч лікування пухлинних захворювань стане доступним для рівничан в єдиному в Західній Україні комплексно оснащеному медичним обладнанням відділенні брахітерапії.Обладнання для Центру променевої терапії (лінійний прискорювач та спеціалізований комп’ютерний томограф) і апарат для брахітерапії придбано за кошти фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»у рамках проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика та лікування онкологічних захворювань», який спрямований на розвиток онкологічної служби України.
Учасники прес-брифінгу:
• Микола Хобзей, директор Департамента реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ;
• Василь Берташ, голова Рівненської обласної державної адміністрації;
• Григорій Максим’як, головний лікар Рівненського обласного онкологічного диспансеру;
• Анатолій Заболотний, директор благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».
Запрошуємо представників ЗМІ до участі у прес-брифінгу та презентації можливостей першого в Україні комплексно оснащеного медичним обладнанням кабінету для проведення брахітерапії.
Місце та час події:
Дата: 29.08.2012 р.
Початок о 12:00.
Адреса:Рівненський обласний онкологічний диспансер, вул. О.Олеся, 12.
Прес-брифінг відбудеться у холі радіологічного центру.
Презентація нового медичного обладнання - у кабінеті брахітерапії.
*Брахітерапія є «золотим стандартом» лікування пухлинних захворювань органів репродуктивної системи у жінок та чоловіків, днапорожнини рота, стравоходу.
Прес-служба фонду
Ріната Ахметова «Розвиток України» +38 044 502 52 12