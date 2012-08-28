У металургійній академії - всі умови для навчання студентів-інвалідів

Заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Марія Пустова та ректор Національної металургійної академії України Олександр Величко презентували Міністру освіти і науки, молоді та спорту Дмитру Табачнику Регіональний центр освіти інвалідів та сучасну наукову бібліотеку.

Як передає прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, «у Регіональному центрі освіти інвалідів та у науковій бібліотеці Національної металургійної академії України все обладнання і методи роботи зі студентами - дуже сучасні. Є всі умови, аби тут із задоволенням навчалися та займалися освітою та наукою студенти», - сказав Д. Табачник.

В області створюються робочі місця для молодих людей з особливими потребами, підвищуються соціальні виплати для цієї категорії населення. «Ми підвищуємо стандарти життя людей із обмеженими можливостями, створюємо комфортні умови для їх самореалізації та повноцінної інтеграції в соціум», – зазначив Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул.

Методика навчання студентів із сенсорними порушеннями ґрунтується на зоровому сприйнятті навчального матеріалу. На всіх заняттях паралельно із викладачем працює сурдоперекладач. Для підвищення ефективності навчального процесу викладачі готують для студентів короткі конспекти лекцій, проводять словникову роботу з розбору складних слів.

Спеціально для студентів з вадами слуху викладачі розробляють адаптовані методичні посібники. Вже вийшов із друку та успішно застосовується методичний посібник з вищої математики і фізики. Викладачі академії створили мультимедійний підручник із базової дисципліни «Основи економічної теорії», який містить велику кількість таблиць, графіків, схем, систему тестування, словник.

Для довідки. Новий п’ятиповерховий комплекс спеціально збудовано для бібліотеки та Регіонального центру освіти інвалідів. Книжковий фонд бібліотеки – майже 483 тис. примірників. У бібліотеці розташовані три читальні зали, виставкові та конференц-зали. Для зручності користувачів працюватиме електронний каталог літератури, читачам будуть представлені електронні підручники, монографії та наукові журнали.