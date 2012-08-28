У Маріуполі сталася пожежа на газопроводі
08:38, 28 серпня 2012Новини регіонів
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Постраждалих та загиблих немає
Вчора близько 12 години дня до МНС м. Маріуполь Донецької області надійшло повідомлення про те, що при проведенні електрозварювальних робіт на газопроводі низького тиску (650 атм.) стався порив з наступним горінням.
Як повідомляє прес-служба МНС України, станом на 16.30 тиск газу знижено до мінімального рівня, здійснюється охолодження газопроводу в місці розгерметизації, подано 4 лафетних ствола.
Локалізація технологічної аварії о 16.35, ліквідовано о 16.45.
Від МНС залучалось 4 одиниці техніки, 17 чоловік особового складу.
Постраждалих та загиблих немає. Виробничий процес не порушено.
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