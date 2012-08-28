Чоловік травмував дитину, кинувши з третього поверху пакет із водою

У п`ятницю, 24 серпня, в Полтаві 34-річний чоловік травмував 11-річного хлопчика, влучивши в нього целофановим пакетом, заповненим водою, який він кинув із третього поверху.

Як повідомляє відділ зв`язків із громадськістю обласного управління міліції, близько 18-ї години вечора чоловік, перебуваючи у нетверезому стані, кинув із вікна 3-го поверху целофановий пакет, заповнений водою.

«В цей час повз проходив 11-річний хлопчик, учень 4-го класу, в якого і влучила «водяна куля». В результаті удару хлопчик одержав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку», - говориться в повідомленні.

Зараз хлопчик перебуває на лікуванні в дитячій міській клінічній лікарні. Стан його здоров`я медики оцінюють як задовільний.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років.