У Львові зростає кількість отруєних на весіллі гостей

У Львові кількість госпіталізованих з харчовим отруєнням після святкування весілля збільшилась до 41 особи, у тому числі 9 дітей.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я з посиланням на дані Державної СЕС.

«Станом на 08.00 кількість потерпілих внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції, який стався 25 серпня під час святкування весілля у м. Львів, збільшилась до 41 особи, у тому числі 9 дітей», - йдеться в повідомленні.

Хворих госпіталізовано до комунального закладу Львівської обласної ради "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня" та інфекційних відділень Золочівської та Пустомитівської центральних районних лікарень.

«Етіологічний фактор та шлях його передачі наразі встановлюються», - зазначається в повідомленні. Для проведення бактеріологічних досліджень на патогенну флору з об`єктів довкілля в осередку відібрано 34 проби, з них 13 харчових продуктів, 20 змивів та 1 проба питної води.

Фахівцями СЕС Залізничного району Львова 26 серпня проведено позапланову перевірку бару "Персей" за фактом харчового отруєння. За результатами перевірки головним державним санітарним лікарем Залізничного району м. Львова винесено постанову про тимчасову заборону експлуатації закладу. Адміністрацію закладу притягнуто до адміністративної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові до інфекційного відділення обласної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 23 особи (у тому числі 5 дітей), які 25 серпня були на весіллі в ресторані.