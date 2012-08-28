5-річна дівчинка у дитсадку з'їла гриб: у реанімації з отруєнням

У Полтаві дитина в дитсадку отруїлася грибом під час прогулянки.

Як повідомили в Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області, 27 серпня 5-річну дівчинку "швидка допомога" доставила в реанімацію з діагнозом - отруєння грибами.

Як з`ясувалося, під час прогулянки в дитячому садку дівчинка знайшла невідомий гриб і спробувала його.

Зараз медики оцінюють стан дитини як "близький до задовільного".