5-річна дівчинка у дитсадку з'їла гриб: у реанімації з отруєнням
11:31, 28 серпня 2012Новини регіонів
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Під час прогулянки
У Полтаві дитина в дитсадку отруїлася грибом під час прогулянки.
Як повідомили в Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області, 27 серпня 5-річну дівчинку "швидка допомога" доставила в реанімацію з діагнозом - отруєння грибами.
Як з`ясувалося, під час прогулянки в дитячому садку дівчинка знайшла невідомий гриб і спробувала його.
Зараз медики оцінюють стан дитини як "близький до задовільного".
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