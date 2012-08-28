У Криму зник аквалангіст з Одеси

У Чорноморському районі на заході Криму зник чоловік, який приїхав з Одеси і занурився з аквалангом в озеро Донузлав.

Як повідомила сьогодні прес-служба кримського управління МНС, інформація про зникнення 41-річного одесита надійшла до рятувальників пізно увечері 23 серпня.

"У районі колишньої ферми мідій занурився з аквалангом і не повернувся упродовж 50 хвилин чоловік. Акваторія захаращена сітками і канатами", - йдеться у прес-релізі.

Рятувальники перевірили 20 кілометрів території, але аквалангіста не знайшли.