У Криму зник аквалангіст з Одеси
11:48, 28 серпня 2012Новини регіонів
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Акваторія захаращена сітками
У Чорноморському районі на заході Криму зник чоловік, який приїхав з Одеси і занурився з аквалангом в озеро Донузлав.
Як повідомила сьогодні прес-служба кримського управління МНС, інформація про зникнення 41-річного одесита надійшла до рятувальників пізно увечері 23 серпня.
"У районі колишньої ферми мідій занурився з аквалангом і не повернувся упродовж 50 хвилин чоловік. Акваторія захаращена сітками і канатами", - йдеться у прес-релізі.
Рятувальники перевірили 20 кілометрів території, але аквалангіста не знайшли.
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