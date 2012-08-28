У Херсонській області внаслідок грози знеструмлені два райцентри

У Херсонській області сьогодні вночі внаслідок сильної грози без електропостачання залишилися два районні центри.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, повністю без електрики залишилися Цюрупинськ і частково Гола Пристань.

Інформація про масштаби і наслідки знеструмлення уточнюється.

На сьогодні, 28 серпня, по Херсонській області очікуються сильні дощі, грози, місцями великий град. Вітер північно-західний 17-22 м/с, місцями пориви і шквали 25-30 м/с.