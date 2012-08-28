За сприяння фонду Ахметова створено ще один дитбудинок сімейного типу

За сприяння фонду Ахметова створено ще один дитячий будинок сімейного типу

Київ. 28 серпня. УНІАН. За сприяння фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» в смт Нижня Дуванка Сватовського району Луганської області створено дитячий будинок сімейного типу для багатодітної сім`ї Лозенків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, в сім`ї виховуються шестеро дітей - п`ятеро рідних й одна прийомна дитина, але в планах сім`ї усиновити ще п`ятеро дітей з інтернату.

За словами керівника програми «Сирітству - ні!» Дарини Касьянової, фонд Р.Ахметова завжди з радістю відгукується на такі ініціативи, коли "сім`я хоче створити дитячий будинок сімейного типу й коли є підтримка місцевих служб у справах дітей і органів влади".

"Таку консолідацію різних сил і партнерів ми бачимо і в іншому прояві програми – роботі Всеукраїнського порталу з усиновлення www.sirotstvy.net Нам важливо знайти батьків для цих дітей. І це не обов`язково дитячі будинки сімейного типу. Це може бути опіка, прийомна сім`я або усиновлення. Останній варіант, звичайно, найкращий. Дитина тоді офіційно вважається рідною», - зазначила Д.Касьянова.

У фонді Р.Ахметова підкреслили, що створення цього дитячого будинку сімейного типу стало можливо також завдяки місцевій владі.

*** Благодійний фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" підтримує ініціативи, спрямовані на підтримку багатодітних сімей і на виховання дитини в сім`ї. Так, у 2010 році фонд завершив реалізацію проекту «Зігрій любов`ю дитину», забезпечивши 44 багатодітних сім`ї з Донецької, Луганської, Закарпатської областей і Криму упорядкованим житлом.

Паралельно в 2008 році у фонді з`явилася програма «Сирітству - ні!», спрямована на розвиток сімейних форм виховання. Зокрема, в рамках програми створено 18 дитячих будинків сімейного типу й до кінця цього року буде створено ще 12.