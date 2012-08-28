Регіони України отримали вакцини на понад 40 млн грн - МОЗ

Минулого тижня українські регіони отримали вакцин на понад 40 млн гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, вакцини "Інфанрикс" і "Пентаксим", які є одними з основних у проведенні імунізації населення, в достатній кількості для задоволення потреб надійшли до лікувально-профілактичних закладів регіонів України.

У МОЗ уточнили, що для повного покриття потреби регіонів поставлено вакцини для профілактики кашлюку, дифтерії та правця з цільноклітинним кашлюковим компонентом (АКДП), анатоксин дифтерійно-правцевий очищений адсорбований, рідкий (АДП), анатоксин дифтерійний очищений адсорбований зі зменшеним вмістом антигену рідкий (АД-м), анатоксин дифтерійно-правцевий очищений адсорбований зі зменшеним вмістом антигенів, рідкий (АДП-м). Цими вакцинами регіони забезпечено вже з 27 серпня.

У МОЗ також підкреслили, що помітно поліпшилася ситуація із забезпеченістю лікарськими засобами онкохворих дітей - минулого тижня склади державних підприємств поповнилися лікарськими засобами – колостимітат натрію, вориконазол, цитарабін, ленограстим, топотекан, антитимоцитарний глобулін кінський, еритропоетин альфа, а також низкою медичних виробів.

Поставлено й лікувальне харчування дітям до 1 року для лікування фенілкетонурії, бланки суворої звітності (листки непрацездатності) тощо.

З 27 серпня зазначені предмети закупівлі будуть розвезені до регіонів.

До регіонів уже надійшли лікарські засоби для лікування онкологічних хворих дорослого (темозоломіди) і дитячого віку (темозоломіди, посаконазол), для лікування серцево-судинних захворювань (рентгенконтрасна ізоосмолярна йодовмісна речовина), хронічних вірусних гепатитів (рекомбінантний інтерферон альфа), а також для проведення скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотеріоз (набір реактивів) і ботулінічний токсин для лікування хворих на дитячий церебральний параліч.

У МОЗ поінформували, що система державних закупівель від стану активного проведення торгів переходить до етапу динамічних поставок лікарських засобів і виробів медичного призначення для повноцінного задоволення потреби регіонів на 2012 рік.