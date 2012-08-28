Через зливи рівень води в річках Криму може піднятися на 1,5 м

Сьогодні по обіді на річках південно-західного передгір`я Криму можливий підйом рівня води на 0,5 - 1 метр, на річках південно-східного передгір`я - на 0,5 - 1,5 метра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, у Судакському регіоні можливе формування селевих потоків.

Рятувальники радять жителям півострова і туристам утриматися від походів у гори.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вдень у Сімферополі пройшов сильний дощ. У деяких районах міста вода піднялася на рівень 20-30 сантиметрів. Разом з тим, серйозних подій злива не спричинила.