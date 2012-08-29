На порятунок Куяльницького лиману виділять 28 млн

Одеська облрада затвердила 5-річну «Регіональну програму збереження й відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману», на реалізацію якої планує витратити понад 28 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за затвердження програми на сесії облради проголосували 111 із 120 депутатів.

Депутат від Народної партії Сергій Степаненко зазначив, що «реалізація програми передбачає порятунок Куяльницького лиману від пересихання шляхом будівництва гідротехнічної споруди, яка з`єднає води лиману й Одеської затоки Чорного моря».

За його словами, «якщо зараз цього не зробити, то ми втратам відому своїми цілющими властивостями грязелікарню».

Довідка УНІАН. Кульяницький лиман, площею близько 56-60 кв. км, утворений на місці гирла річки Великий Куяльник і затоки Чорного моря. Знаходиться за 5 км від Одеси, відокремлений від моря піщаним пересипом шириною до 3 км. Солоність води близько 75 проміле. На березі Куяльницького лиману розташований один з найстаріших (існує з 1833) в країні бальнеогрязевих курортів — Куяльник. Наразі Куяльницький лиман перебуває на межі загибелі. Високий рівень використання річок для іригації призводить до штучного зменшення їх стоку, що веде до обміління лиману. Як екстрений захід із порятунку водойми пропонується з`єднання лиману з Одеською затокою. Інакше, на думку вчених, Куяльницький лиман може загинути вже до 2014-го року. Також одним із несприятливих чинників є незаконний видобуток піску на схилах лиману. Внаслідок чого річка Малий Куяльник, що впадає в лиман, була перекрита насипом для проїзду самоскидів.