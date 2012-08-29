У половині шкіл західних областей України туалети досі на вулиці
08:44, 29 серпня 2012Новини регіонів
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Заявляє Табачник
У половині шкіл Івано-Франківської, Рівненської та Закарпатської областей туалети все ще розташовані на вулиці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник на прес-конференції.
«На сьогодні тривожна ситуація у трьох областях, де майже половина шкільних вбиралень знаходиться не у приміщеннях, вони холодні - діти застуджуються» - сказав Д.Табачник.
Водночас, за його словами, на сьогодні ця проблема повністю вирішена лише у трьох областях – Дніпропетровській, Миколаївській та Донецькій.
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