У половині шкіл західних областей України туалети досі на вулиці

У половині шкіл Івано-Франківської, Рівненської та Закарпатської областей туалети все ще розташовані на вулиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник на прес-конференції.

«На сьогодні тривожна ситуація у трьох областях, де майже половина шкільних вбиралень знаходиться не у приміщеннях, вони холодні - діти застуджуються» - сказав Д.Табачник.

Водночас, за його словами, на сьогодні ця проблема повністю вирішена лише у трьох областях – Дніпропетровській, Миколаївській та Донецькій.