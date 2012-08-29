У Донецьку таксі для інвалідів буде безкоштовним

У Донецьку відкрилася перша безкоштовна служба таксі для людей із обмеженими фізичними можливостями - Інватаксі.

Як повідомили в прес-службі Донецької міськради, відбулася урочиста презентація служби, робота якої спрямована на надання безкоштовних транспортних послуг інвалідам-візочникам.

Безкоштовними послугами служби Інватаксі можуть користуватися інваліди 1-ої та 2-ої груп із захворюваннями опорно-рухового апарату й діти-інваліди, в межах м. Донецька. Послуга побудована за принципом звичайного таксі й єдина її відмінність у тому, що людина, якій необхідно виїхати, повинна наперед подати заявку.

Проект реалізовано Благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» спільно з Донецькою міською радою, за підтримки Донецької обласної держадміністрації.

У повідомленні зазначається, що за рахунок коштів БФ «Розвиток України» було придбано й переобладнано три автомобілі Ford, а також створено диспетчерську службу. Служба повністю оснащена обладнанням, інтернетом і телефонією. Машини оснащені GPS навігаторами й зв`язані GPS системою з диспетчерською. Для спілкування диспетчерів із клієнтами Інватаксі компанія «Київстар» надала смартфони й безлімітний мобільний зв`язок.

Як уточнили УНІАН у прес-службі, поточні витрати на утримання Інватаксі оплачуватимуться за рахунок міського бюджету Донецька.

Присутній на урочистій церемонії мер Донецька Олександр Лук’янченко подякував президенту Фонду Ріната Ахметова й підкреслив, що "його ініціатива створити службу Інватаксі в Донецьку дозволить уже сьогодні зробити життя інвалідів комфортнішим». При цьому він додав: «Я можу з упевненістю заявити, що спільні ініціативи Фонду й міської ради спрямовані на покращення соціального життя городян, і ми маємо намір й надалі плідно співпрацювати в цьому напрямку».

У свою чергу директор Фонду Анатолій Заболотний зазначив, що таксі для інвалідів створено в рамках проекту «Мала Батьківщина».

Довідка УНІАН. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Напрямки діяльності: сучасна освіта та виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Засновник Фонду - Рінат Ахметов.